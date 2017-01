Consola PlayStation 4 a fost vândută în peste 50 de milioane de unități

Sony Interactive Entertainment (SIE) a anunțat că vânzările cumulate pentru PlayStation 4 (PS4) au depașit 50 de milioane de unități la nivel global la data de 6 decembrie 2016, după ce a înregistrat cea mai bună săptămână de Black Friday din istoria PlayStation. Cifrele includ și vânzările pentru PlayStation 4 Pro (PS4 Pro), o consolă de vârf lansată luna trecută, care include tehnologie grafică de ultimă generație .

Cu o gamă variată de titluri de la dezvoltatori terți dar și de la studiorile SIE Worldwide Studios (SIE WWS), vânzările de software PS4 se mențin la un nivel ridicat, cu peste 369,6 milioane de copii vândute în magazinele de profil de la nivel mondial și prin descărcările digitale de pe PlayStation®Store, la data de 4 decembrie 2016. “Suntem cu adevărat încântați de felul în care comunitatea PS4 continuă să înflorească de la lansarea de acum 3 ani”, a declarat Andrew House, Președinte și CEO Global al Sony Interactive Entertainment. “Cu sprijinul important din partea fanilor nostri din întreaga lume, anul acesta am reușit să oferim o gamă hardware fără precedent, care include noua consolă subțire PS4, PS4 Pro și PlayStation VR. Vom continua să oferim cea mai bună experiență de gaming, pe măsură ce vom extinde ecosistemul PS4”.

Portofoliul titlurilor software pentru PS4 va continua să crească în acest sezon de iarnă, cu unele dintre cele mai așteptate jocuri ca The Last Guardian (SIE WWS), Horizon Zero Dawn (SIE WWS), Resident Evil 7: biohazard (Capcom), Mass Effect: Andromeda (Electronics Arts), Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) și titluri pentru PS VR cum ar fi Farpoint (SIE WWS), care se lansează cu controlerul PS VR Aim. Comunitatea independentă de dezvoltatori va continua de asemenea să ofere o diversitate de titluri innovative pentru PS4, cum ar fi Yooka-Laylee (Playtonic), Boundless (Wonderstruck) și Vane (Friend & Foe Games).