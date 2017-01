9,6 milioane de conturi de utilizator de Facebook în România

Facebrands.ro si Facebrands PRO, serviciile de monitorizare si analiza a activitatii si engagementului pe Facebook in Romania au inregistrat la inceputul anului 2017 cifra de 9.600.000 de conturi ale utilizatorilor romani de Facebook, din care 9.266.300 (96,52%) si-au declarat orasul.



Numarul de conturi de Facebook ale utilizatorilor romani a crescut astfel cu 15,66% fata de inceputul anului 2016 si cu 9,09% fata de sfarsitul lunii septembrie 2016 cand atinsese 8,8 milioane.

“Estimasem anul trecut ca la inceputul lui 2017 am putea avea 9 milioane de conturi de utilizatori de Facebook in Romania, evolutia cifrei totale a fost chiar peste asteptari in a doua parte a anului si este din nou posibil ca in 2017 sa atinga 10 milioane”, a declarat Ionut Oprea, fondator si manager al serviciilor Facebrands.

De asemenea, la inceputul anului 2017 numarul paginilor romanesti de Facebook urmarite de Facebrands.ro a depasit cifra de 40.000. De la 32.489 pagini la inceputul anului 2016, numarul acestora a ajuns la 40.102 la inceputul lunii ianuarie (o crestere de 23,42%) Practic 18% (7.611) din numarul actual de pagini de Facebook monitorizate de serviciile Facebrands au fost create in 2016.

La inceputul anului 2017, cele mai multe pagini romanesti de Facebook sunt in urmatoarele categorii: Afaceri locale (4331), Sanatate & ingrjijire personala (2792), Magazine online (2482) , Arta si Cultura (2157), Cantareti si trupe (1671), Bloguri (1581), Comunitati (1529), Educatie (1440), Companii si firme (1376), Divertisment (1178).