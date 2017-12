Samsung domină piața smartphone – interviu cu Cristian Cojocaru, Head of Telecom, Samsung Electronics România

connect: Faceți o radiografie a pieței locale de smartphone. Unde credeți că se vor consemna creșteri?

Cristian Cojocaru: Piața locală de smartphone-uri își va continua anul acesta evoluția pozitivă și ne așteptăm să ajungă la 4,5 milioane de unități până la final de an. Credem că un motor al pieței va fi reprezentat de evoluția pe segmentul smartphone-urilor premium, cu prețuri peste 400 de euro, segment în care Samsung este lider. Această categorie de produse, de peste 400 de euro, a înregistrat de la începutul anului o creștere de peste 25%. Observăm că utilizatorii sunt din ce în ce mai atrași de dispozitivele cu ecran mare, de peste 5 inchi, dar își doresc și tehnologia care să îi ajute să beneficieze de toate avantajele unui astfel de dispozitiv, de la un procesor performant, până la un ecran cu rezoluție foarte, care transformă, de exemplu, o experiență de vizionare a filmului preferat într-un moment captivant și intens.

connect: Care este în prezent cota de piață a companiei Samsung în România și cum au fost depășite principalele provocări din 2016? Câte unități de smartphone-uri și tablete semnate Samsung au fost vândute în 2017?

Cristian Cojocaru: Anul 2016 a fost unul intens și important pentru noi, în care am înregistrat evoluții foarte bune pentru modelele Samsung Galaxy S7 și S7 edge, pentru gama entry prin smartphone-urile Samsung Galaxy J5 și J3, dar și pentru clasa de mijloc, prin Samsung Galaxy A. Pe de altă parte a fost un an în care am avut foarte multe de învățat ca urmare a situației Samsung Galaxy Note și credem că sistemul de verificare a siguranței bateriei în 8 puncte ne va ajuta să evităm astfel de incidente pe viitor. Ca urmare a angajamentului nostru față de utilizatori, am reușit totuși să ne păstrăm și în 2016 poziția de lider pe piața de smartphone-uri și credem că inovațiile de anul acesta împreună cu angajamentul de a livra produse de cea mai bună calitate ne vor permite să ne păstrăm în continuare această poziție. În acest moment, Samsung este lider la nivel global și local, cu o cotă de piață de peste 50% pe piața de telefoane din România

connect: A fost anunțat recent pe piața locală Samsung Galaxy Note8. Cum credeți că va fi primit de public după evenimentele neplăcute cu Note7? Cristian Cojocaru: Samsung Galaxy Note8 aduce cu sine o revoluționare a categoriei super premium și avem încredere în potențialul produsului. Sperăm să avem cât mai mulți clienți mulțumiți și să depășim performanța de vânzări înregistrată de modelele anterioare. Avem toate atuurilor să o facem!

connect: Care sunt principalele caracteristici pe care noul model Note le aduce?

Cristian Cojocaru: Cu Galaxy Note8, continuăm să inovăm, oferind o experiență optimă pentru fiecare utilizator de device de dimensiuni mari. S Pen-ul, o marcă înregistrată a seriei Note alături de o serie de instrumente fac interacțiunea cu device-ul una mult mai intuitivă, interacţiune ce aduce emoțiile la viață. Galaxy Note8 este primul smartphone din portofoliul Samsung echipat cu două camere principale de 12 megapixeli, cu stabilizare optică a imaginii (OIS) disponibilă atât pentru obiectivul wide, cât și pentru teleobiectivul acesteia. Chiar dacă explorezi un oraş nou sau alergi în parc, OIS ajută la realizarea unor imagini mai clare. Totodată, noul dispozitiv este rezistent la apă și praf, fiind certificat IP68, dispune de funcție de încărcare rapidă, include sistemul de securitate Samsung Knox, iar cei 6 GB de RAM împreună cu procesorul de 10 nm asigură executarea simultană, rapidă a funcțiilor. Totodată, dispozitivul DeX transformă orice smartphone Galaxy Note8 într-un PC prin conectarea la un monitor și o tastatură, extinzând experiența mobilă către desktop. connect: Cum stați la capitolul livrări S8 și S8+ pe plan local?

Cristian Cojocaru: Samsung Galaxy S8 a depășit așteptările și suntem mulțumiți în primul rând de feedback-ul extrem de bun primit de la cei care îl folosesc. Este un feedback pozitiv atât la nivel de design, cât și la nivel de funcționalități. Acest răspuns al pieței se vede și în vânzări prin consolidarea poziției Samsung de lider în categoria smartphone-urilor premium. Am depășit cu S8 și S8+ vânzările înregistrate de S7 și S7 edge.

connect: Pe lângă modelele high end, avem clasa de mijloc cu Galaxy A5 și A3 – cum au fost receptate de utilizatori și care este cota de piața pe un segment foarte populat?

Cristian Cojocaru: Galaxy A este cel mai popular model pe zona de dispozitive cu prețuri medii, ca urmare a funcțiilor premium de care dispune. Vânzările pe această categorie sunt în linie cu așteptările, plasându-ne ca lideri și pe acest segment.

connect: Care sunt semnalele primite din piață vizavi de tablete și ceasuri inteligente?

Cristian Cojocaru: Piața de tablete a continuat să scadă în anul 2016, după ce înregistrat o primă scădere în anul 2015. Segmentul tabletelor este tot mai mult acaparat de smartphone-urile cu ecran mare, dar ne așteptăm la o stabilizare anul acesta, pe măsură ce aceste dispozitive sunt tot mai prezente în ofertele operatorilor, ce includ trafic de date. Noi ne propunem anul acesta menținerea cotei de piață pe acest segment, odată cu lansarea modelului premium Samsung Galaxy Tab S3. Pe de altă parte, piața de smartwatch continuă să crească anul acesta, atrăgând tot mai mulți utilizatori care vor un echilibru între activitățile de birou și cele sportive, de exemplu. Nu întâmplător, IFA Berlin, cel mai mare târg de tehnologie din Europa, a venit cu o serie importantă de lansări pe această categorie. Ne așteptăm ca piața să evolueze cu aproximativ 30% până la final de an, și credem că modelele Gear S3 și noul Gear Sport vor avea un impact important. connect: Care sunt planurile companiei pentru sfârșitul de an?

Cristian Cojocaru: În acest moment, avem încredere că piața va continua să își păstreze trendul pozitiv, ținând cont de apetitul pentru tehnologie al utilizatorilor români, şi ne așteptăm ca piața să mențină o evoluție pozitivă pe final de an, în special pentru că, statistic vorbind, vânzările de smartphone cresc în al doilea semestru susținute și de evenimentele de cumpărare precum Black Friday sau precum sărbătorile de iarnă.

connect: O întrebare obișnuită printre intervievați connect. Ce produse Samsung utilizați în activitățile zilnice?

Cristian Cojocaru: Utilizez întotdeauna cele mai noi produse Samsung, mă refer în special la smartwatch şi telefon, pe care le actualizez aproape anual. Mă bucur să am șansa să fiu printre primii care testează Galaxy Note8 și mă bucură rezultatele observate pentru utilizarea împreună cu stația DeX. Totodată, sunt un împătimit al smartwatch-ului, pentru că îmi oferă acces rapid și discret la notificări, chiar și atunci când telefonul meu nu este la îndemână.

