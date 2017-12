Samsung prezintă tableta Galaxy Tab Active2

Samsung a introdus tableta Galaxy Tab Active2, gândită pentru mediul de business, cu un design rezistent, orientat către nevoile utilizatorilor. Noul produs oferă o gamă variată de funcţii, precum integrarea datelor biometrice, modul multi-window şi capabilităţi S Pen care funcţionează în condiţii extreme de muncă, îmbunătăţind productivitatea şi flexibilitatea angajaților. Mai mult, deţine certificare MIL-STD-810, care asigură durabilitatea tabletei sub presiuni excesive, temperaturi ridicate, medii ostile, vibraţii sau căderi bruşte, dar și certificare IP68, iar ecranul tactil de 8 inchi (WXGA cu rezoluția de 1280 x 800 pixeli) permite utilizarea tabletei cu mănuşi sau mâini umede. La interior găsim sistemul de operare Android 7.1 și un procesor octa core, Exynos 7870, tactat la 1,6 GHz și o memorie RAM de 3 GB și un spațiul intern de 16 GB, care poate fi extins per card microSD până la 256 GB. Camera principală este de 8 megapixeli, iar cea secundară de 5 megapixeli. Alte puncte forte: port USB tip C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, NFC și baterie de 4450 mAh, ce poate fi înlocuită. Samsung Galaxy Tab Active2 va fi disponibil începând cu octombrie 2017 pe pieţe specifice.