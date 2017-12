ARCHOS Diamond Omega, disponibil și la noi din noiembrie

Ingram Micro România anunță lansarea pe piața din România a ARCHOS Diamond Omega, un smartphone cu design compact și elegant, urmând a fi disponibil din luna noiembrie la majoritatea retailerilor IT, la un preț de 499.99 euro.

ARCHOS Diamond Omega este echipat cu o carcasă compactă din sticlă de culoare albastru închis, cu protecție Corning Gorilla Glass și cu un ecran IPS LTPS 17:9 fără margini, Full HD cu diagonala de 5,7 inchi, la o rezoluție de 2040 x 1080 pixeli și 404 PPI, grație unui panel de ultimă generație. La interior găsim procesorul Qualcomm Snapdragon 835, gravat la 10 nanometri, memoria RAM de 8 GB și un spațiu de stocare de 128 GB. Deține o baterie de 3100 mAh, care cu ajutorul tehnologiei Qualcomm Quickcharge 3, permite o reîncărcare rapidă în numai 5 minute pentru 5 ore de autonomie. Terminalul are nu mai puțin de 4 camere: 2 în spate și 2 frontale. Pe spate, includ o cameră principală de 23 megapixeli (Sony IMX 318), ce are o deschidere f/2.0 pentru un zoom x2 fără pierderi, în timp ce a doua cameră este de 12 (Sony IMX 362), care prin deschiderea f/1.8, capturează maximum de lumină, pentru instantanee de înaltă calitate, atât ziua, dar și noaptea. În partea frontală, cele două camere sunt de 5 megapiexeli și lucrează împreună pentru imagini deosebit de estetice, pentru a obține, de exemplu, faimosul mod portret cu efect natural bokeh. ARCHOS Diamond Omega permite, de asemenea, filmarea în mișcare în format 4K. Alte puncte forte: deține conectivitate ultra-rapidă 4G +, WiFi ac MiMo, cititor digital de amprente care deblochează dispozitivul în doar 0,2 secunde și tehnologii precum Bluetooth 4.1 și NFC. În plus, rulează Android 7.1 cu interfață Nubia UI 5.0, ce poate fi optimizată prin gesturi tactile pe marginile ecranului, afișarea meniurilor contextuale prin apăsarea pe pictograma aplicației, învățarea și predicția comportamentului utilizatorului datorită motorului de inteligență artificială, economiei de energie și multe altele.