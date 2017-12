Lenovo anunță venituri mai mari cu 5%

Grupul Lenovo a anunțat rezultatele obținute în al doilea trimestru fiscal, încheiat la 30 septembrie 2017. Veniturile companiei au crescut cu 5% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior și cu 18% față de primul trimestru fiscal, la 11,8 miliarde USD. Toate cele trei segmente de business ale companiei, respectiv centre de date, dispozitive mobile și PC-uri și dispozitive inteligente, și-au majorat veniturile comparativ cu trimestrul anterior, ceea ce demonstrează că execuția puternică a strategiei Lenovo bazată pe trei valuri generează rezultate îmbunătățite constant la nivelul portofoliului său. În al doilea trimestru fiscal, profitul înainte de impozitare a crescut cu 104 milioane USD, o revenire semnificativă față de pierderea raportată în trimestrul anterior. Lenovo Mobile Business Group (MBG)

Include smartphone-urile Moto și Lenovo și a obținut o ușoară creștere a veniturilor față de aceeași perioadă a anului anterior și un avans solid de 19% față de trimestrul precedent, datorită succesului obținut cu smartphone-urile Moto și în contextul în care acesta este al treilea trimestru de creștere consecutiv. Ambele modele Moto G și Moto E au raportat o creștere semnificativă a cererii de la an la an, în vreme ce activarea Moto Z a crescut cu 18% comparativ cu trimestrul anterior. Rata de atașare a Moto Mods s-a îmbunătățit, ajungând la 37 de procente, cu 30% mai mare față de trimestrul anterior. La nivel mondial, Lenovo a livrat 15,3 milioane de smartphone-uri, cu 10% mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și cu 37% față de trimestrul anterior. Această creștere se datorează unor performanțe solide în Europa de vest (livrări în creștere cu 71%), America Latină (în creștere cu 69%) și America de Nord (în creștere cu 67%). În America Latină, Lenovo a atins o cotă de piață record de 17,7%, obținând o creștere de 6,5 puncte față de aceeași perioadă a anului anterior.

Și grupul de business PC and Smart Devices (PCSD) al Lenovo a înregistrat o creștere impresionantă a veniturilor de la an la an, de șapte procente, în urcare cu 20% față de trimestrul anterior, ajungând la 8,4 miliarde USD. Prețul mediu de vânzare al produselor PCSD a urcat cu șase procente față de aceeași perioadă a anului anterior, pe măsură ce Lenovo a continuat să se axeze pe inovație și pe un portofoliu de produse de mai mare valoare, precum și pe reducerea accentului pus pe ofertele de valoare mică. Segmentul PCSD care include PC-uri, tablete și dispozitive smart, a fost din nou profitabil în toate regiunile, cu o profitabilitate menținută în top la nivelul industriei de 4,4%, clienții continuând să profite de mixul optimizat de produse Lenovo care a condus la rezultate mai bune în acest trimestru. Lenovo a livrat 14,5 milioane de unități PC, o cifră constantă comparativ cu anul anterior, în pofida unei scăderi ușoare înregistrate la nivelul pieței. Livrările de tablete Lenovo au crescut cu 8,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, urcând la 2,97 milioane de unități, într-o piață care a scăzut cu 9,4%.