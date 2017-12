Digi Mobil reduce cu până la 50% tarifele pentru roaming în UE/SEE

Incepand cu luna noiembrie 2017, clientii Digi Mobil care calatoresc in interiorul Spatiului Economic European (SEE- statele membre ale Uniunii Europene, precum si Norvegia, Islanda si Liechtenstein), vor beneficia de reduceri de pana la 50% la tarifele pentru datele, minutele si SMS-urile utilizate in roaming:

O reducere semnificativa, de 47%, se aplica in cazul datelor mobile utilizate in roaming, tariful fiind redus la numai 0,00336 Euro/MB (adica 3,36 Euro/GB).

Pentru un apel initiat din orice tara din UE sau SEE, catre un numar din Romania, tariful de roaming scade la 0,0215 Euro/minut.

Pentru un apel primit in orice tara din UE sau SEE, tariful de roaming ramane acelasi, de doar 0,0108 Euro/minut.

Costul unui mesaj text scade la jumatate, respectiv 0,005 Euro/SMS.

Mesajele primite in tarile din UE/SEE nu implica niciun cost suplimentar.

Tarifele nu includ TVA.