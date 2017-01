HTC prezintă smartphone-urile U Ultra și U Play

HTC a prezentat astăzi smartphone-urile HTC U Ultra și HTC U Play. Primul model deține un ecran principal de 5,7 inchi, quad HD (2560 x 1440 pixeli) și un ecran dual, Super LCD 5, de 2,05 inchi (160 x 1040 pixeli), fiind protejat de Gorilla Glass 5 (modelul de 64 GB), respectiv de sticlă de safir, modelul de 128 GB. Ecranul dual permite un acces mai rapid la contacte și aplicații favorite, dar și primirea de notificări de evenimente, memento-uri etc. Un rol important aici este jucat și de prezența Android 7.0 cu interfața HTC Sense, unde beneficiem de funcția Companion: AI, care îți oferă sugestii plecând de la ce faci cel mai des. HTC U Ultra deține un procesor quad core Qualcomm Snapdragon 821 (arhitectura pe 64 biți), tacta până la 2,15 GHz, care este sprijinit de o memorie RAM de 4 GB. Spațiul intern de stocare, poate fi de 64 sau 128 GB, în funcție de regiune sau operator și poate fi extins per card microSD până la 2 TB. Pe partea de foto, găsim o cameră principală de 12 megapixeli, HTC UltraPixel 2 cu pixeli de 1.55 μm, care punctează prin prezența unui senzor BSI, OIS, autofocalizare laser, apertură f/1.8 și a unui bliț LED în două nuanțe. În plus poate înregistra video 4K cu 3D Audio. Și camera foto frontală iese în evidență, are 16 megapixeli, vine cu mod UltraPixel, senzor BSi și permite înregistrarea video Full HD. Alte puncte forte: senzor de amprentă, USB tip C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5GHz), NFC, Bluetooth 4.2, capacitate acumulator 3000 mAh. HTC U Ultra are dimensiunile de 162,41 x 79,79 x 3,6-7,99 mm și greutatea de 170 de grame. HTC U Play vine cu ecran de 5,2 inchi, Full HD, iar la interior deține un procesor octa core MediaTek Helio P10, tot pe arhitectura de 64 biți. Memoria RAM poate fi de 3 sau 4 GB, iar spațiul intern de stocare 32 GB sau 64 GB, în funcție de regiune. Permite extinderea acestuia prin card microSD până la 2 TB.

Camera principală este de 16 megapixeli, are senzor BSI, OIS, apertură f/2.0 și pateu înregistra video Full HD, în timp ce camera frontală este tot de 16 megapixeli, cu modul UltraPixel, senzor BSi și apertură f/2.0 cu distanța focală de 28 mm. Și aceasta poate înregistra video la rezoluția Full HD.

Alte caracteristici importante: senzor de amprentă, USB 2.0 tip C, Bluetooth 4.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5GHz), NFC și acumulator de 2500 mAh. Dimensiunile sunt de 145,99 x 72,9 x 3,5-7,99 mm, iar greutatea este de 145 grame.