Allview lansează modelul P9 Energy S

Provocarea echipei Allview a fost de a include o baterie puternica intr-un body ingust, astfel ca utilizarea telefonului sa fie cat mai facila. A rezultat un design slim de doar 8,9 mm, ce este evidentiat de carcasa metalica. Gratie tehnologiei InCell, touchscreen-ul este integrat in structura display-ului IPS Full HD de 5,5”, iar ecranul 2.5D este protejat de o sticla rezistenta la zgarieturi. Pentru securitatea informatiilor, terminalul este echipat cu un senzor frontal de amprenta, rapid si usor de utilizat. #FullEnergy

Acumulatorul P9 Energy S ofera o autonomie de pana la 403 de ore in stand-by si aproape 22 de ore de convorbire. O incarcare de doar 10 minute echivaleaza cu 90 de minute de convorbire, 50 de minute de browsing sau peste 1760 de selfie-uri realizate. #SuperSelfie

Camera frontala de 13MP este dotata cu LED flash care asigura selfie-uri luminoase, chiar si pe timp de noapte sau in momentele cu iluminare scazuta. Functia de infrumusetare a fetei uniformizeaza culoarea pielii si accentueaza detaliile care avantajeaza utilizatorul. De asemenea, camera principala este tot de 13MP si este prevazuta cu PDAF (Phase Detection Auto Focus), pentru focalizare rapida in cazul fotografiilor realizate in miscare. Specificatii tehnice P9 Energy S

– Procesor Octa Core, sustinut de o memorie RAM 3GB si o memorie Flash 32GB

– SLOT 3 in 1: 2 sloturi pentru SIM-uri ce iti ofera conectivitate 4G Dual Mode, in ambele standarde FDD si TDD, si slot pentru card microSD

– Senzor de amprenta frontal

– Functie telecomanda, prin aplicatia Peel Remote si infrarosul integrat

– FastPass, dezvoltat impreuna cu Google™ si MediaTek, pentru un sistem de operare aerisit

P9 Energy S este disponibil la precomanda, la pretul de 1299 de lei. Mai multe detalii despre noul telefon veti gasi pe pagina de produs P9 Energy S.